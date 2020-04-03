Москва, , 13:29 — REGNUM Система выдачи предпринимателям льготных кредитов должна быть налажена в банках в ближайшее время, на это рассчитывают в Кремле. Об этом сообщил 3 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил о документальном оформлении инициативы по выдаче льготных кредитов бизнесменам, которые не смогут работать из-за ограничений, связанных с противодействием коронавирусу. По словам Пескова, уже вчера, 2 апреля, предприниматели обращались в банки, однако система была не налажена.

«Надеемся, что буквально на днях это все заработает», — сказал представитель Кремля.

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