Калуга, , 16:00 — REGNUM В Калужской области порядка 20 тысяч работников малого и среднего бизнеса наиболее экономически пострадали от коронавирусной инфекции, сообщает 3 апреля корреспондент ИА REGNUM по материал внеочередного заседания правительства региона.

Ключевым вопросом повестки заседания стали дополнительные меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса: гостиничный бизнес, общественное питание, транспортное обслуживание и туризм, другие направления. Принято решение, что предприниматели этих отраслей экономики получат целевой займ на выплату заработной платы персоналу. Процентная ставка составит 0,1% годовых, размер выплаты на одного работника — один МРОТ, срок возврата займа — два года. Еще одна мера касается субсидирования процентов по имеющимся инвестиционным кредитам. Предложено компенсировать малому и среднему предпринимательству процентную ставку в размере ставки рефинансирования (6%), начиная с марта 2020 года. На реализацию данных мер поддержки первоначально предлагается направить бюджетные средства в объеме 50 млн рублей.

Одновременно министерством экономического развития региона разработан законопроект о предоставлении налоговых льгот субъектам МСП в отраслях экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, а также о смягчении для всех организаций требований регионального налогового законодательства сроком на один год. Законопроект будет рассмотрен парламентом области 9 апреля. Кроме того, в самое ближайшее время отраслевое министерство представит план первоочередных мероприятий по обеспечению экономической стабильности в Калужской области.

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