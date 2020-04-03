История вопроса

Ночью 9 марта стоимость нефти марки Brent упала на 31% и достигла к часу ночи 31,43 доллара за баррель. Последний раз нефть марки Brent достигла такого уровня в 2004 году. Нефть марки WTI подешевела на 27%, достигнув 30,27 доллара за баррель.

Вслед за ценой на нефть рухнул и курс рубля — на пике падения доллар вырос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), а евро — до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года). По состоянию на 10 часов утра 9 марта доллар торговался по 72,04 рубля, а евро — 82,1 рубля.

Обвал цен на нефть и курса рубля произошёл после выхода России из сделки ОПЕК+ 6 марта — участники сделки не смогли договориться о продлении соглашения, истекающего 31 марта. В Министерстве финансов России утверждают, что ликвидные средства Фонда национального благосостояния смогут покрывать потери федерального бюджета России от падения цен на нефть до 25-30 долларов на протяжении от шести до десяти лет.