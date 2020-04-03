Москва, 3 апреля 2020, 13:16 — REGNUM Совещание президента России Владимира Путина с руководством крупнейших отечественных нефтяных компаний запланировано на 3 апреля. Оно будет посвящено ситуации на рынке, сообщил 3 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, совещание пройдёт на фоне неблагоприятной обстановки на мировых рынках энергоносителей, на нём будут затронуты итоги консультаций с зарубежными партнёрами. Для мероприятия выбран формат видеоконференции.
Участниками совещания также станут руководители правительства и администрации президента, профильные руководители, уточнил Песков.
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