Тбилиси, , 13:09 — REGNUM Развитию в Грузии направлений местного производства, которые раньше считались неактуальными, будет помогать руководство страны. Об этом 3 апреля рассказал на совещании премьер-министр Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава грузинского правительства указал на, то что из-за распространения коронавируса изменилась структура спроса и поставок в экономике, и это необходимо учитывать.

«Те производства, которые, к примеру, несколько лет назад не были актуальны с точки зрения эффективности, сегодня уже приобретают совсем другую нагрузку», — заявил Гахария.

Он рассказал, что министерством экономики Грузии одобрена программа по восстановлению предприятия «Агарский сахар». В целом правительство планирует наращивать поддержку местного производства.

Стоит отметить, что на фоне пандемии коронавируса в мире страны стали закрывать свои границы и вводить ограничения не только для пассажирских, но и для транспортных перевозок.

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