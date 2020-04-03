Стокгольм, , 13:12 — REGNUM В Швеции один из основных государственных поставщиков гигиенических и моющих средств в настоящее время сообщил, что «форс-мажорные обстоятельства» противоречат действующим рамочным соглашениям о закупочных ценах и тем самым они повышают цены на целый ряд жизненно важных продуктов до 1000 процентов, в том числе и санитайзеры для рук. Причиной является широко распространенный в мире спрос на них, который и провоцирует рост цен. Об этом 3 апреля сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

В то же время Государственный закупочный центр Швеции, который координирует рамочные соглашения с участием государства, принял к сведению такое увеличение цен, и теперь власти вынуждены переплачивать за некоторые товары в десять раз.

Компания Procurator Sverige AB сообщила в своем электронном письме, направленном в Торговую палату Швеции, которая управляет Государственным закупочным центром, что «спрос на эти продукты в последние недели резко изменился из-за коронавирусной инфекции». Новые цены касаются таких товаров, как фильтрующие маски, защитные костюмы, защитные очки, некоторые одноразовые материалы, средства для дезинфекции поверхностей и дезинфекции рук. В свою очередь, Государственный закупочный центр Швеции одобрил увеличение цен по 28 наименованиям продуктов, включая средства для дезинфекции поверхностей и дезинфекции рук.

Повышение цен во многих случаях является экстремальным, согласно новому прейскуранту, который раздобыли журналисты Dagens Nyheter. Например, цена бутылки в 600 мл, наполненная дезинфицирующим гелем для рук, увеличивается более чем на 1000 процентов — с 6,91 до 70,08 шведской кроны за бутылку. Цены на средства для дезинфекции поверхностей взлетели на 249%.