Минск, , 12:56 — REGNUM Мерилом оценки эффективности работы в сельском хозяйстве являются не надои и привесы, а деньги. Об этом 3 апреля заявил Александр Лукашенко, инспектируя предприятия Смолевичского района Минской области.

По его мнению, критерии оценки работы районных руководителей должны быть ориентированы не на количественные показатели, а на эффективность производств, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Какие-то начали критерии мне предлагать для оценки руководителей в районах. Привесы, удои и прочее. Я говорю: это уже в советские времена проходили. Какие привесы? Деньги!», — заявил Лукашенко.

Он уточнил: «Есть деньги в бюджете, увеличился бюджет за год у председателя райисполкома, отстегни ему какой-то процент, пусть он на всех разделит. Какой привес, кому нужны эти привесы? Можешь без привеса, лишь бы деньги были».

Лукашенко также «ориентирует бизнесменов на развитие близлежащих сельских населенных пунктов», сказано в официальном сообщении. Из официального сообщения не ясно, о ком и каких населённых пунктах идёт речь.

При этом приводятся слова руководителя республики: «Мы тогда всегда договоримся. И за ценой не постоим. Главное — это человек. И те бизнесмены, которые сегодня (говорят. — Прим. президентской пресс-службы): вот, дай мне землю, дай мне то, это, а люди — не важно… Это дураки полные — приехали сорвать чего-то и улизнуть отсюда».

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