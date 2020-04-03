Новосибирск, , 12:38 — REGNUM На новосибирские склады временного хранения для таможенного оформления и карантинного фитосанитарного контроля с начала 2020 года поступило 2 619 тонн овощей, 2 573 тонны фруктов и 117 тонн зерна. Такие данные сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В числе основных стран-поставщиков: Китай, Сербия, Молдавия, Северная Македония, Израиль, Туркменистан, Узбекистан.

Владельцам грузов выданы акты карантинного фитосанитарного контроля для реализации на территории Новосибирской области и за его пределами.

Управление уточняет, что общий объём ввезённой продукции 5 309 тонн — в два раза превышает объём за аналогичный период 2019 года.