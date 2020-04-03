Сеул, , 12:30 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило свой прогноз относительно темпов экономического роста Южной Кореи до минус 0,2% (-0,2%), что на 1% ниже по сравнению с прогнозом, сделанном в марте. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

По прогнозам специалистов, в первом и втором кварталах года темпы роста экономики страны составят мину 3% (-3%), а в третьем и четвертом квартале — 1,4%.

Темпы роста мировой экономики составят минус 1,9% (-1,9%), что на 3,2% ниже по сравнению с прогнозом, сделанным в марте текущего года.

«На пересмотр прогнозов оказало значительное влияние распространение коронавируса нового типа», — отметили в международном агентстве.

Отмечается, что темпы экономического роста США снижены с 1% до минус 3,3% (-3,3%), Еврозоны — с минус 0,4% (-0,4%) до минус 4,2% (-4,2%), Китая — с 3,7% до 1,6%.