Москва, , 12:25 — REGNUM Граждане и работодатели ждут от государства простых и полезных мер поддержки на фоне коронавируса. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ в ходе обращения к гражданам заявил о продлении до 30 апреля нерабочих дней.

«Не совсем понятно, каким образом в течение месяца работодатель будет платить заработную плату, если предприятие стоит. И по большому счёту, если и не попадет в разряд тех, кому помогает (государство) — там будет хитрый механизм доведения этих денег. Простые решения в данной ситуации нужны», — заявил Куринный.

Среди очевидных и простых мер — мораторий на выплату кредитов, отмена платы за услуги ЖКХ, мораторий на налоги для бизнеса.

«Уважаемые граждане, все ваши кредиты останавливаются, вы их не платите в течение этого периода. Уважаемые граждане, вся оплата за ЖКХ прекращается. Я, может быть, излишне упрощаю, надо было бы понятно, ясно, ощутимо. То же самое для работодателей: вы не платите налоги, а не так, как сейчас… Именно такие меры приветствовали бы со стороны граждан и со стороны работодателей: простые, ясные, ощутимые, не требующие никаких дополнительных усилий и полезные — самое главное», — отметил парламентарий.

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