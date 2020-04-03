Москва, , 12:20 — REGNUM В России большая часть представителей микро‑ и малого бизнеса (62%) положительно относятся к отмене обязательного получения юридического адреса, показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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По мнению предпринимателей, есть более совершенные форматы для идентификации организаций: кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (38%), открытый счет в банке (37%), регистрация в центрах «Мой бизнес» (8%) или использование адреса ближайшего отделения почтовой связи (5%).

В настоящее время реально действующий физический офис есть у 82% предприятий микро‑ и малого бизнеса. У 73% юридический и фактический адрес местонахождения совпадают. У 27% юридический адрес носит номинальный характер и не совпадает с фактическим.

Опрос проведен в феврале-марте 2020 года. Опрошены 300 представителей российского микро‑ и малого бизнеса, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что люди, которые занимаются предпринимательством в России, должны чувствовать себя защищёнными.

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