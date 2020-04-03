Москва, , 12:18 — REGNUM У Саудовской Аравии есть возможность нанести ответный урон Америке, если США введут санкции против Эр-Рияда, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Я не думаю, что Саудовская Аравия и Россия будут реагировать на угрозы введения санкций. Саудовская Аравия сама является держателем значительных фондов в американских казначейских обязательствах. И у неё есть тоже возможность сделать ответные шаги, если США введут против неё санкции. Она может выйти из этих обязательств и начать их распродажу на рынке. А это для США не очень приятно, — сказал Колганов. — Хотя, конечно, там не колоссальные запасы, и обрушить американский рынок Эр-Рияд не сможет, но доставить неприятности Вашингтону саудиты могут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в США запущена кампания в поддержку введения санкций против Саудовской Аравии.