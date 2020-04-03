Симферополь, , 12:14 — REGNUM На Крымском мосту посты контроля здоровья граждан работают и со стороны полуострова, и со стороны Краснодарского края. Об этом 3 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в РК заявил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

«У граждан измеряют температуру, собирают данные о цели прибытия на полуостров и месте остановки. Эти данные передаются в Роспотребнадзор. Также проверяются документы на машину и на груз», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с принятыми в России мерами против борьбы с коронавирусом, за несколько дней поток автомобилей на Крымском мосту сократился почти в два раза, с 6301 машины в сутки до 3359 автомобилей.

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