Киев, 3 апреля 2020, 12:08 — REGNUM Украинцы в марте продали через банковскую систему $1,306 млрд, сообщил 3 апреля Национальный банк страны.
Регулятор отмечает, что в марте украинцы продали на $81 млн долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили, передает корреспондент ИА REGNUM.
Также в Нацбанке подчеркивают, что на Украине продажа валюты превышает уровень ее покупки четвертый месяц подряд. В этом году украинцы продали через банковскую систему на $475 млн больше наличной иностранной валюты, чем купили.
ИА REGNUM напоминает, что большую часть марта на Украине наблюдались серьезные проблемы с наличным долларом, по объяснению властей, из-за того, что были нарушены пути традиционные доставки доллара в страну. В итоге ряд банков страны вообще приостановили продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой.