Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета по защите населения от коронавирусной инфекции назвал условие, при выполнении которого поставщикам непродовольственных товаров разрешат онлайн-продажи. Об этом 3 марта сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава грузинского правительства сообщил, что разрешение удаленно продавать свои товары получат все организации, которые подтвердят, что в их работе соблюдаются элементарные нормы безопасности.

«Сегодня мы боремся на двух фронтах, один — это здоровье и жизнь наших граждан, другой — экономика. Мы все должны однозначно понимать, что постановка приоритетов сегодня здесь не будет верна. Оба направления крайне важны», — отметил Гахария.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии было объявлено о запрете работать организациям, которые поставляют непродовольственные товары, если это не продукция медицинского назначения. Объяснялось это тем, что через поставки заказов может распространяться коронавирус.

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