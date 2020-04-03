Йошкар-Ола, , 12:02 — REGNUM В рамках национального проекта «Экология» на реализацию мероприятий программы «Оздоровление Волги» до 2024 года в Марий Эл направят около 2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

За указанный период планируется реализация шесть проектов, в результате сброс сточных вод в Волгу должен сократиться на 23,228 млн кубометров.

В 2019 году начаты работы по двум объектам: строительство очистных сооружений по реке Ноля Мари-Турекского района и реконструкция очистных сооружений канализации в Козьмодемьянске.

В этом году запланирован старт мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации в Йошкар-Оле.

Как сообщало ИА REGNUM, субъекты занимаются разработкой планов мероприятий, которые они должны будут реализовать до 2024 года, чтобы достичь целей федерального проекта «Оздоровление Волги». Совокупный объем загрязненных вод в реку Волгу субъектами ПФО — около 1 кубического километра в год, этот показатель должен уменьшиться втрое в рамках реализации нацпроекта «Экология».