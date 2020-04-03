Киев, , 11:59 — REGNUM События на Украине развиваются по самому негативному сценарию, заявил 3 апреля украинский экономист Александр Гончаров, рассуждая о перспективах в экономике страны.

По его мнению, если правительство и Нацбанк не сумеют удержать стабильность, то Украине предстоит выбирать перспективу из двух вариантов: либо допускать девальвационный шок с банкротством банков и резким подорожанием «американца»; либо продолжать печатать новые эмиссии денег и разгонять инфляцию, которая окончательно поглотит оставшиеся финансовые сбережения украинцев.

«Всё по сценарию либертарианцев: государство ничего не будет платить за режим чрезвычайной ситуации и карантин, за всё пусть платят бизнес и население. По окончании эпидемии можно хоронить малый и средний бизнес вместе с обесцененной гривной», — заявил специалист.

Он отметил, что девальвация гривны ускоряет рост потребительских цен примерно в такой пропорции — если гривна ослабеет к доллару США на 1%, то потребительские цены вырастают на 0,2−0,3%.

«Несложно и следующее подсчитать, что такое снижение гривны может прибавить к инфляции 5−7%… Словом, действующая экономическая модель пошла вразнос, власти уже не контролируют события. На это быстро отреагировал наш валютный рынок, пока еще медленно продолжается очередной этап обесценения гривны», — заявил Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Нацбанке заявили, что при условии сотрудничества с МВФ, регулятор не видит «катастрофических сценариев» для экономики страны и прогнозирует, что падение будет на таком же уровне, как и у ближайших соседей.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году экономика страны может упасть на 4,8% (вместо предполагаемого роста на 3,7%) и этот показатель уже согласован с западными партнерами.