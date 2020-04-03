Москва, , 11:54 — REGNUM Почта России сокращает сроки доставки по более чем 136 тыс. направлений. Как сообщили в пресс-службе компании, уменьшение сроков пересылки произойдет между 421 населенным пунктом России с численностью свыше 50 тыс. человек. Посылки будут доставлены в среднем на 3 дня быстрее.

Изменения коснутся 50% всех объемов доставляемых посылок. Сюда входят все отправления, пересылаемые наземным способом — с помощью курьерского сервиса или с выдачей в отделениях почтовой связи, пунктах выдачи заказов, через почтоматы. В компании напомнили, что в 2019 году Почта России уже проводила масштабное сокращение сроков доставки, которое затронуло города с населением свыше 100 тыс. человек.

«С учетом эпидемиологической ситуации и ограничительных мер сейчас особенно важно, чтобы покупатель мог получать онлайн-заказы по всей территории страны по оптимальным ценам и в комфортные для него сроки, — заявил заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин. — Соответственно, интернет-магазинам необходимо отправлять товары в любой регион РФ на дом или близко к дому получателя. Почта России может помочь в этом вопросе и населению, и бизнесу. Развитие логистической инфраструктуры Почты России и наращивание темпов сортировки почтовых отправлений на каждом этапе дают возможность покупателям вовремя и быстро получить свои посылки, а представителям электронной коммерции увеличить объемы поставок, чтобы удовлетворять возросший спрос».

Почта России также расширила на всю территорию страны географию вручения отправлений, пересылаемых в рамках услуги для интернет-магазинов «Посылка онлайн». У корпоративных клиентов, пользующихся данной услугой, появилась возможность сдавать посылки в 451 центре выдачи и приема посылок (ЦВПП) — специализированных отделениях для работы с посылочной почтой. Это особенно важно для представителей малого и среднего бизнеса.

В рамках услуги «Посылка онлайн» Почта России предлагает выгодные тарифы пересылки между областными центрами и малыми населенными пунктами. Фиксированный тариф снижен с 5 до 3 кг, что по ряду направлений позволит экономить на доставке среднегабаритных отправлений. Максимально допустимый вес отправления составляет 20 кг. Дополнительную информацию о тарифах и адресах ЦВПП можно найти на официальном сайте Почты России pochta.ru.