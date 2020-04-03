Нью-Йорк, США, , 11:57 — REGNUM Совет Безопасности ООН (СБ ООН) одобрил поставку гуманитарной помощи в Северную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный сайт Комитета СБ ООН по санкциям в отношении КНДР.

Согласно опубликованным данным, ирландское гуманитарное агентство Concern Worldwide направит в КНДР оборудование, необходимое для улучшения качества питания, питьевой воды и санитарно-гигиенических условий.

Известно, что в общей сложности гуманитарное агентство поставит в Северную Корею ряд наименований предметов, включая молотилки, трубы, насосы общей стоимостью €224 564.

Исключение из-под санкций будет действовать по 1 октября включительно.