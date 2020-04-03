Москва, , 11:55 — REGNUM Российские дилеры KIA прекращают продажи дизельной вариации кроссовера Sportage. Об этом со ссылкой на представителей KIA сообщает портал Dni24.com.

На данный момент в России продаётся лишь две модификации Sportage с бензиновыми моторами.

Причиной отказа российских автодилеров от дизельной версии Sportage стали низкие продажи — всего 2−3% от всего объема реализации машин сегмента SUV компании в России.

Дизельная версия кроссовера оснащена двухлитровым мотором производительностью 185 «лошадей», работающим с 8-скоростной трансмиссией. Это авто продавалось в РФ только в топовом варианте Premium за 2,3 млн рублей.

Оставшиеся два бензиновых Sportage — это модель с 2,0-литровым мотором производительностью 150 л. с. и 2,4-литровый агрегат мощностью 184 л. с.

Напомним, в конце марта новым главой компании KIA Motors Corporation был назначен Хо-сунг Сонг, в то время как предыдущий глава автопредприятия Хан-ву Пак перешёл на должность советника.

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