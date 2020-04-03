Ставрополь, , 11:53 — REGNUM Более 300 социально-значимых объектов на Ставрополье планируется обеспечить бесплатным доступом в интернет в 2020 году. Работы будут проводиться в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика», сообщили ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе управления по информационной политике правительства края.

До конца текущего года к сети планируется подключить 179 школ, техникумом и колледжей, 56 органов госвласти и местного самоуправления, 52 фельдшерско-акушерских пункта, 28 подразделений противопожарной и аварийно-спасательной службы, четыре избирательные комиссии и два подразделения Росгвардии. Всего — 321 учреждение.

По словам замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дениса Курашова, непосредственное подключение объектов к интернету начнется во второй половине года. В настоящее время идет проектирование трасс для прокладки линий, затем начнется работа по установке опор и прокладке километров оптического волокна.

Трафик для подключенных в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» социально-значимых объектов вплоть до 2024 года будет предоставляться на бесплатной основе. Оплата будет производиться из федерального бюджета.

Читайте также: На Ставрополье устранили цифровое неравенство