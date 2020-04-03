Нур-Султан, , 11:49 — REGNUM Правительство Казахстана сняло отраслевые ограничения на программу «Дорожная карта бизнеса 2025». Об этом 3 апреля заявил заместитель министра национальной экономики республики Жаслан Мадиев на брифинге.

Он напомнил, что по поручению президента Казахстана разработан пакет срочных мер. В частности, «Дорожная карта бизнеса» теперь распространяется на малый и средний бизнес. Предприниматели смогут получить льготные кредиты под 6% годовых.

Размер кредитования предложено увеличить с 2,5 млрд тенге до 7 млрд тенге ($5,6−15,7 млн). Кроме того, пополнение оборотных средств увеличено с 60 млрд до 500 млн тенге ($134 тыс. — 1,12 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля заместитель министра финансов Казахстана Берик Шолпанкулов заявил, что правительство республики планирует занять $3 млрд на внешних рынках.

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