Москва, , 11:52 — REGNUM У России нет проблем с транспортировкой нефти, в отличие от многих других стран, производящих это сырьё. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Он пояснил, что российская инфраструктура достаточно диверсифицирована. Продавать нефть можно и на европейских рынках, и в портах Черноморско-Азовского и Балтийского бассейнов. Также можно поставлять сырьё на восток.

«Поэтому мы в полном объеме реализуем свою продукцию на внутреннем рынке и продолжаем экспорт», — подчеркнул министр.

Таким образом Новак прокомментировал трудности с реализацией и транспортировкой нефти в ряде стран, например, в США.

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