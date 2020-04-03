Москва, , 11:43 — REGNUM Экономика России из-за нерабочих дней, объявленных на фоне коронавируса, может лишиться от 8% до 14% ВВП. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

«Месяц — это минус 5−10% ВВП, плюс прошедшая неделя, значит ещё 3−4%. Значит, от 8 до 14% ВВП Российская Федерация в этом году может потерять, плюс к этому ещё падение цен на нефть и плюс к этому еще куча неблагоприятных факторов. Это мощнейший удар, удар под дых экономики РФ», — заявил Куринный.

В ходе обращения к гражданам РФ президент Владимир Путин объявил о нерабочих днях до 30 апреля.

«Если бы был объявлен карантин, чрезвычайная ситуация, в этом случае многие риски экономического характера были бы сняты. По карантину работодатель освобождается от необходимости платить заработную плату — всё это переходит на больничный лист, и всё это оплачивает государство, соответственно, возникает форс-мажорные элемент, соответственно — налоги, кредиты, целый комплекс мероприятий, который позволяет полностью выходить из неблагоприятных последствий, прежде всего, предпринимателям, прежде всего, работодателям. Но (объявлены) опять выходные в условиях не совсем избирательных мер экономической поддержки и пока невнятно разработанных механизмов. Это дополнительный удар по экономике», — уверен депутат Госдумы.