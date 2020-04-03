Уфа, , 11:47 — REGNUM Организовать дезинфекцию транспорта, который прибывает из других регионов, предложил глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. Об этом он сообщил 3 апреля на совещании в правительстве Башкирии.

По его словам, это необходимо, поскольку логистические центры, в том числе и железнодорожный транспорт, продолжают свою работу. В Уфу продолжается доставка товаров из других регионов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии продезинфицировали 34 288 подъездов.

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