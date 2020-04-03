Москва, 3 апреля 2020, 11:36 — REGNUM Даже если американские лоббисты смогут вынудить Конгресс США ввести новые санкции против России, это не будет иметь существенного значения для её экономики, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM.
Эта озабоченность, по мнению экономиста, связана с тем, что производители сланцевой нефти несут существенные убытки при нынешнем уровне цен.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в США запущена кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии.
Читайте ранее в этом сюжете: В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России