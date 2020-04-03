Москва, , 11:36 — REGNUM Даже если американские лоббисты смогут вынудить Конгресс США ввести новые санкции против России, это не будет иметь существенного значения для её экономики, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Я думаю, что на самом деле более-менее серьёзной была только первая волна санкций, которые применили против нас США, а затем все дальнейшие санкции были главным образом направлены против отдельных предпринимателей, должностных лиц и компаний, — сказал Колганов. — На общую ситуацию в российской экономики эти новые санкции влияли мало. Даже если американские лоббисты «пробьют» какие-то санкции через Конгресс, то опять-таки будут санкции против отдельных компаний или чиновников. Но большого значения для экономики РФ они иметь не будут. Понятно, почему американское нефтяное лобби так возбудилось».

Эта озабоченность, по мнению экономиста, связана с тем, что производители сланцевой нефти несут существенные убытки при нынешнем уровне цен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в США запущена кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии.

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