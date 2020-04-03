Москва, , 11:58 — REGNUM Снижение цены бензина в условиях подешевевшей нефти не ожидается, таковы особенности действующей в России налоговой системы. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью «России-24».

Он отметил, что система ценообразования сформирована так, чтобы нивелировать периоды резкого роста и падения цены. Настройка происходит за счёт системы налогообложения, а основной задачей является сохранение уровня цен не выше инфляции.

«Я хотел бы отметить, что сегодня цены на заправках растут не выше инфляции», — сказал Новак.

Он добавил, что в годовом выражении бензин подорожал на 2%, а дизельное топливо — на 1,4%. Такие показатели не превышают инфляцию.

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