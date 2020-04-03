Найроби, , 11:34 — REGNUM Кения получит 50 млн долларов США от Всемирного банка для финансирования усилий, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении от 2 апреля.

Мутахи Кагве заявил, что эта сумма будет использована для закупки защитных средств для работников сферы здравоохранения, закупки дезинфицирующих средств для рук, а также для увеличения вместимости больниц путем закупки новых коек.

Ранее работники сферы здравоохранения восточноафриканской страны жаловались на отсутствие адекватного защитного снаряжения в больницах, сообщает кенийская газета Daily Nation.

Лидеры профсоюза работников здравоохранения заявили, что медики нуждаются в большем количестве защитных средств, и призвали правительство поддержать местное производство, отменив пошлину на импорт материалов, необходимых для изготовления защитного снаряжения.

Как отмечают репортеры, ранее в Министерстве здравоохранения Кении подтвердили, что один медицинский работник заразился коронавирусом. По сообщениям местных СМИ, это произошло после того, как врач вступил в контакт с инфицированным пациентом без необходимого защитного оборудования.