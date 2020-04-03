Москва, 3 апреля 2020, 11:14 — REGNUM На сегодняшний день пока рано говорить о скорой стабилизации на мировом рынке нефти, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Саудовская Аравия запросила об экстренной встрече в рамках ОПЕК+.
Это, по мнению экономиста, объясняется тем, что срабатывает не только фактор наличия или отсутствия договорённостей, но и значительное замедление мировой экономики, падение спроса на нефть в связи с карантинными мероприятиями против коронавируса. Поэтому, как полагает Колганов, если и будет какая-то стабилизация, полного восстановления прежней ситуации ожидать не приходится.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Саудовское агентство печати распространило информацию о том, что страны ОПЕК+ должны в срочном порядке провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти.