Москва, , 11:14 — REGNUM На сегодняшний день пока рано говорить о скорой стабилизации на мировом рынке нефти, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Саудовская Аравия запросила об экстренной встрече в рамках ОПЕК+.

«На эту новость нефтяной рынок уже отреагировал довольно значительным повышением цен, — сказал Колганов. — Но о стабилизации пока говорить рано. Потому что стороны явно пока занимают очень разные позиции по поводу того, какой должна быть эта договорённость. И Российская Федерация, как можно судить из вчерашнего заявления Пескова, не спешит идти навстречу. Поэтому говорить о том, что скоро наступит стабилизация, не приходится. С другой стороны, то, что и Саудовская Аравия, и США, которые раньше в этом вообще не участвовали никак, проявляют заинтересованность в договорённости, это действительно хороший сигнал, который позволяет надеяться, что в перспективе какая-то стабилизация нефтяного рынка будет достигнута. Но она будет достигнута на более низком уровне, чем это было до конфликта в ОПЕК+».

Это, по мнению экономиста, объясняется тем, что срабатывает не только фактор наличия или отсутствия договорённостей, но и значительное замедление мировой экономики, падение спроса на нефть в связи с карантинными мероприятиями против коронавируса. Поэтому, как полагает Колганов, если и будет какая-то стабилизация, полного восстановления прежней ситуации ожидать не приходится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Саудовское агентство печати распространило информацию о том, что страны ОПЕК+ должны в срочном порядке провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти.