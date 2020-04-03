Киев, , 11:10 — REGNUM Правительство Украины получило некий «положительный сигнал» от МВФ, и вскоре ожидает первый транш.

Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба украинского правительства.

«Правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка», — говорится в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Верховная рада Украины приняла в целом закон о продаже земли, что являлось ключевым условием сотрудничества Киева и МВФ. Вместе с тем, сейчас подписание этого закона заблокировано на уровне парламента — ряд депутатов требует признать голосование по земельной реформе незаконным. 2 апреля президент Зеленский заявил, что меморандум с МВФ о кредите Киев подпишет"в ближайшие недели».