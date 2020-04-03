Чита, , 11:03 — REGNUM Внесённые правительством Забайкалья поправки в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», согласно которым в регионе введён полный запрет на реализацию алкоголя, лишь подстегнули граждан затариться спиртными напитками впрок.

Судя по данным, которые приводит забайкальский краевой канал со ссылкой на региональную службу по тарифам, за время действия особого режима, связанного с противодействием коронавирусу, объем реализации алкоголя в Забайкалье увеличился на 40% — до 839 тысяч литров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о полном прекращении торговли спиртным в Забайкалье было заявлено накануне, 2 апреля. В правительстве региона пришли к выводу что самоизоляция самым негативным образом повлияла на статистику «пьяных» преступлений. Уже сегодня, 3 апреля, было заявлено, что уже 6 апреля вместо полного запрета на продажу алкоголя будут введены временные ограничения.

Читайте также: Забайкалье на время самоизоляции ввело «сухой закон»