Тюмень, , 10:55 — REGNUM В Тюменской области в 2020 году планируется засеять более одного миллиона гектаров. По сравнению с 2019 годом посевные площади увеличены на 23,3 тысячи гектаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента АПК.

Яровой сев 2020 года составит при этом 811,9 тысяч гектаров. Под зерновые и бобовые культуры будет засеяно более 680 тыс. га, под кормовые — 303,5 тыс. гектаров, под рапс — 21,4 тысячи гектаров.

Кроме того, аграрии намерены посадить 8 тысяч гектаров картофеля и около 1,5 тысяч гектаров овощей.