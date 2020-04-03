Сеул, , 10:52 — REGNUM Азиатский банк развития (ADB) понизил прогноз темпов экономического роста Южной Кореи на 2020 год с 2,3% до 1,3%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей банка.

Ранее, в декабре прошлого года специалисты ADB понизили свой прогноз с 2,4% до 2,3%. В 2021 году показатель составит 2,3%.

По прогнозам экспертов, из-за снижения мировых цен на нефть и низкого потребительского спроса уровень инфляции в 2020 году составит 0,9%, а в 2021 году — 1,3%.

В текущем году темпы роста 46 стран Азии составят 2,2%, что на 3% ниже по сравнению с прошлым прогнозам. В следующем году показатель составит 6,2%.

Что касается Китая, то темпы экономического роста Поднебесной в 2020 году составят 2,3%, а в следующем году — 7,3%.

«Распространение коронавируса по всему миру является главным фактором риска для экономик Азиатско-Тихоокеанского региона. Странам необходимо прибегнуть к быстрым и решительным мерам», — отметили представители Азиатского банка развития.