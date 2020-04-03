Стокгольм, , 11:03 — REGNUM Когда на рынке труда наступают смутные времена, все больше людей хотят вступить в профсоюз. На фоне развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 такое время пришло. В Швеции в марте некоторые профсоюзы имели приток членов, который был почти в пять раз больше обычного. Об этом 3 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Это огромное давление на нас как на организацию. Мы должны контролировать всю нашу деятельность, чтобы сделать все возможное, чтобы справиться с огромным давлением, которое в настоящее время требуется для поддержки профсоюзов и переговоров с их участием», — заявил Мартин Линдер, председатель профсоюза крупнейшего профсоюза Швеции Unionen.

В прошлом месяце рекордное число работников обнаружило, что они рискуют лишиться своей работы. Все уведомления об увольнении привели к потрясению государственных агентств, занимающихся проблемами безработицы, но новая статистика также показала, что многие из работников подали заявки на членство в профсоюзах.

В частности, в профсоюз Unionen в марте поступило около 18 000 заявок от обеспокоенных граждан. По данным Unionen, эта цифра более чем в три раза больше, средний показатель в 5000 человек, которые хотят присоединиться к рабочему движению в обычное время. Цифру в 18 000 человек можно сравнить с прошлым 2019 годом, когда Unionen за год вырос примерно на 15 000 человек, включая тех, кто его покинул.