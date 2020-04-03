Стокгольм, , 11:07 — REGNUM Согласно прогнозам экономистов Центрального объединения профессиональных союзов Швеции, кризис, вызванный эпидемией COVID-19, нанесет более серьезный удар по шведскому рынку труда, чем предполагают многие эксперты, а безработица к концу 2020 года может достигнуть 10%. Об этом 2 апреля сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«Вполне вероятно, что, по меньшей мере, шведский рынок труда может лишиться 500 тысяч рабочих мест», — заявил экономист Центрального объединения профессиональных союзов Швеции Хокан Хельстранд.

По подсчетам экономистов профсоюзного объединения, за апрель с рынка исчезнет около четверти всей экономической продукции; кроме того, прогнозируется, что за второй квартал ВВП сократится на 15%, а по итогам всего года объем ВВП будет на 5% ниже, чем в 2019 году.

Данные экономические факторы, по мнению профсоюзного объединения, приведут к тому, что работников будут отправлять в неоплачиваемый отпуск, увольнять или их работодатели не будут продлевать с ними контакты. Это, в свою очередь, повлечет за собой исчезновение около полумиллиона рабочих мест, а уровень безработицы к концу года составит 10%.

По мнению представителей Центрального объединения профессиональных союзов, в сложившейся ситуации правительство Швеции должно принять дополнительные антикризисные меры, среди них: выделение муниципалитетам дополнительно 2,7 миллиардов евро и сохранение в силе на неопределенный срок введенных ранее послаблений для получения пособия по безработице