Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга уже в ближайшие выходные начнёт «переписывать» главный финансовый документ города. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

Градоначальник уточнил, что нужно заложить ряд средств на первоочерёдные статьи расходов из-за борьбы с COVID-19.

«Это зарплаты, коммуналка, общественный транспорт. Тут не до проектов», — сказал мэр в эфире радио «Эхо Москвы — Екатеринбург».

Допускается, что в городе временно откажутся от строительства новых дорог и капитального ремонта старых, уточнил глава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии сообщали, что планируют сдать первые рабочие материалы по корректировке к середине апреля 2020 года. В Свердловской области введён режим самоизоляции по коронавирусу.

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