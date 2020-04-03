Ставрополь, , 10:38 — REGNUM Индивидуальные предприниматели и малые предприятия Ставрополя могут воспользоваться государственной программой льготного кредитования на выплату заработной платы работникам. Она разработана для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса, сообщили ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе администрации города.

В программе участвуют практически все банки России, но оформить кредит работодатель может только в банке-держателе зарплатного проекта организации. При этом получить займы могут лишь компании, существующие не менее одного года.

Кредитование предусматривается до 1 октября текущего года по нулевой ставке. Сумма рассчитывается исходя из численности сотрудников, умноженной на МРОТ и на шесть (число месяцев срока кредитования). Займы выдаются в электронной форме: посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не нужно.

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