Москва, , 10:32 — REGNUM Существенной мерой поддержки экономики на фоне коронавируса станет снижение ставки НДС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

«Давайте мы примем предложения по снижению НДС Весь мир идет по этому пути, снижаются налоги. Китай, например, снижает НДС. Это самое лучшая и эффективная мера, которая помогла бы поддержать обрабатывающие производства, подержать промышленность, подержать производство, где большое число занятых», — предложил Гартунг.

Законопроект о снижении ставки НДС с нынешних 20% до 15% внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым в феврале 2020 года.

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