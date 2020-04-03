Амстердам, , 10:28 — REGNUM Производство электроэнергии в трёх угольных электростанциях Нидерландов, расположенных в индустриальных парках Эмсавен и Масвлакте, ещё в этом году резко снизится. Такое решение принято с целью снижения выброса углекислого газа в атмосферу. Рассматривается также возможность закрытия одной из электростанций.

Снижение производства и закрытие угольных электростанций является главной мерой по выполнению решения Верховного суда от 20 декабря, которое обязывает власти страны снизить выделение парниковых газов к концу 2020 г. на 25% сравнительно с 1990 г.

Согласно информации источника, близкого к правительству, предполагается уменьшить производство в угольных электростанциях до 25% от их нынешнего уровня за счёт увеличения производства в газовых электростанциях.