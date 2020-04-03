Чебоксары, , 10:24 — REGNUM В Чувашии 12 предприятий перепрофилировали производство под пошив медицинских масок. Вопрос с дефицитом масок «в ближайшую неделю постараемся закрыть». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании оперативного штаба вице-премьер — министр экономики Чувашии Иван Моторин.

Чиновник напомнил, что с проблемой отсутствия медицинских масок столкнулись «практически все регионы Российской Федерации»:

«Сегодня мощности промышленности, производящей защитные маски, оценивается по всей России около 2 млн в день, но мы понимаем, что при 150 млн жителях и при рекомендациях о смене масок мощности малы».

Иван Моторин напомнил, что Минпромторг России организовывает работу по производству масок и закупке их из-за рубежа.

«В частности, Китайская Народная Республика оказала помощь Российской Федерации в выделении 30 млн масок, и часть из этих масок поступит в том числе и в Чувашскую Республику. Откликнулись и наши предприниматели: сегодня уже 12 организаций осуществляют пошив масок, и мы вошли уже на порядка 40 тыс. масок в день. И планируем в ближайшие недели довести до 100 тыс. масок в день. Думаю, что с учётом тех решений, которые приняло правительство Российской Федерации и с учётом наших мощностей, мы данную проблему в ближайшую неделю постараемся закрыть».

По словам министра, в Чувашии шьют марлевые повязки и маски многоразового использования, цена составляет «от 50 до 150 рублей».

«По цене, думаю, недели через две будем строже реагировать на те сообщения, которые поступают от жителей Чувашской Республики», — отметил вице-премьер.