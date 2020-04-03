Тюмень, , 10:22 — REGNUM В Тюменской области владельцы домашних животных просят открыть магазины, торгующие товарами для их питомцев. Петиция обращена к главе региона Александру Моору, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владельцы домашних и сельскохозяйственных животных не могут приобрести жизненно важные лекарственные препараты, вакцины, дезинфицирующие средства и диетический корм для своих питомцев, так как ветеринарные магазины закрыты на карантин.

«Сейчас самое начало сезона. Клещи атакуют. Вакцинация, дегельминтизация. Но зоомагазины в Тюменской области попали под ограничения торговли», — рассказывают о своей проблеме владельцы домашних животных.

Авторы петиции напоминают, что правительство РФ внесло зоотовары и ветеринарную продукцию в перечень необходимых.

«Только в Тюменской области есть запрет на работу зоомагазинов. Власти региона ссылаются на то, что данная продукция есть на полках крупных продуктовых «сетевиках», но это не так. Где взять комбикорм корове с чёткой рецептурой с консультацией специалиста, если закрыт магазин? «, — вопрошают авторы петиции.

Напомним, в Тюменской области с 3 апреля режим самоизоляции, предписывающий ряду торговых организаций заморозить на время деятельность.