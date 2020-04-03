Тюмень, 3 апреля 2020, 10:22 — REGNUM В Тюменской области владельцы домашних животных просят открыть магазины, торгующие товарами для их питомцев. Петиция обращена к главе региона Александру Моору, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Владельцы домашних и сельскохозяйственных животных не могут приобрести жизненно важные лекарственные препараты, вакцины, дезинфицирующие средства и диетический корм для своих питомцев, так как ветеринарные магазины закрыты на карантин.
Авторы петиции напоминают, что правительство РФ внесло зоотовары и ветеринарную продукцию в перечень необходимых.
Напомним, в Тюменской области с 3 апреля режим самоизоляции, предписывающий ряду торговых организаций заморозить на время деятельность.