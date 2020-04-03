Сеул, , 09:50 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа в Южной Корее зафиксировали рост объёмов средств, потраченных на онлайн-покупки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в феврале текущего года жители страны потратили на онлайн-шоппинг 11,96 трлн вон (~$9,7 млрд), что на 24,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что продажи сельскохозяйственной, животноводческой и рыбной продукции выросли на 103,7%, продуктов питания и напитков — на 71%, бытовой химии— на 52,8%, бытовой техники и электроники —на 38,6%.

Однако продажи в сфере культуры и отдыха, напротив, сократились на 60%, а в сфере туризма и транспортных услуг — на 46,2%.

Отмечается, что 68,1% транзакций пришлось на мобильные устройства, что на 3,5% больше, чем в феврале прошлого года.