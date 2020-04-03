Москва, , 09:44 — REGNUM В РФ происходят спокойные рыночные колебания цены на хлеб. Об этом 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба Российская гильдия пекарей и кондитеров.

«По данным Росстата, за период со 2 по 30 марта 2020 года, средние потребительские цены на муку пшеничную выросли по России на 2,3%, по Москве на 1,4%, по Московской области на 2,82%, — проинформировала гильдия. — Цены на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной по России выросли на 0,48%, а по Москве и области даже снизились соответственно на 0,42% и 0,13%. Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов по России выросли на 0,64%, а по Москве и области соответственно на 0,21% и 0,04%. Мы считаем, что изменение цен никак не связано с пандемией коронавируса. Это спокойные рыночные колебания. Поэтому мы вынуждены констатировать, что главный враг — это не пандемия, а паника и сплетни».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее получила более 600 обращений от граждан о росте цен на продовольствие и средства защиты от вирусов, а также об отсутствии ряда социально значимых товаров в отдельных торговых сетях.