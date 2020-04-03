Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США. Нефтяники надеются через руководство своей страны повлиять на два нефтедобывающих государства так, чтобы те снизили добычу, сообщает 3 апреля газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в США предлагается введение пошлин на ввозную нефть, приостановка военной помощи Саудовской Аравии, введение тарифов на российские энергоресурсы и другие меры. Есть вариант отмены антироссийских пошлин в случае согласия Москвы на сотрудничество с Вашингтоном.

Американский президент Дональд Трамп, выступая 2 апреля на брифинге в Белом доме, заявил, что рассчитывает на скорое достижение Россией и Саудовской Аравией договорённостей о снижении объёмов добычи нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире резко упали цены на нефть после прекращения в конце марта действия договорённостей России и Саудовской Аравии об ограничениях добычи.

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