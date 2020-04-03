Москва, , 09:26 — REGNUM Встреча стран — участниц ОПЕК может состояться уже на следующей неделе. По данным источника ТАСС, Организации стран — экспортёров нефти запустила процесс подготовки к переговорам в рамках ОПЕК+.

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«Мы начали коммуникации со странами по этому вопросу», — уточнил собеседник.

В каком формате могут быть организованы переговоры, не сообщается.

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Напомним, 2 апреля Саудовская Аравия призвала к срочному созыву встречи ОПЕК+. Саудовские власти призывают к скорейшему достижению справедливого соглашения о восстановлении баланса на нефтяном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, о прекращении сделки ОПЕК+ стало известно 6 марта 2020 года. Тогда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о дальнейших действиях, поскольку Эр-Рияд настаивал на сокращении добычи нефти из-за коронавируса, а Москва не это не согласилась.

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При этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия не была инициатором выхода из сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, напротив, Москва предложила продлить это соглашение на действующих условиях.

Развал сделки ОПЕК+ спровоцировало обвал нефтяных котировок на 30% 9 марта.

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