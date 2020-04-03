Улан-Удэ, , 09:15 — REGNUM Самым острым вопросом после завершения эпидемии коронавируса станет сохранение бизнеса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, об этом заявил глава республики Алексей Цыденов. Он добавил, что бюджетной сфере будет существенно легче.

Особенно сложно, по его мнению, придётся малому бизнесу. Для облегчения его положения, президент Владимир Путин ранее предложил налоговые отсрочки, кредиты банков на выплату зарплаты и другие меры.

«Но понятно, что есть те, для кого этого или недостаточно, или они вообще не попадают под эти меры. Мы примем дополнительный комплекс мер поддержки», — отметил глава.

Вопрос поддержки бизнеса становится ещё более актуальным в связи с продлением нерабочего периода. Алексей Цыденов пообещал найти свои возможности, а также в рамках дальневосточных механизмов.

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