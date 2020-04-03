Ташкент, , 09:06 — REGNUM Снятие торговых ограничений между США и Узбекистаном обсудили министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков и представители министерства торговли США, сообщили 2 апреля в пресс-службе МИД Узбекистана.

Видеоконференция состоялась 27 марта. В мероприятии также приняли участие представители крупных американских компаний, МИД республики, Госдепа США и других ведомств.

Участники конференции обсудили вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО), а также выведение республики из действия поправок Джексона — Веника.

Отметим, поправка Джексона — Веника накладывает ограничения на торговлю США со странами, в которых нарушаются права человека. В частности, поправка запрещает вводить режим наибольшего благоприятствования в торговле, а также предоставлять кредиты неугодным для США странам.

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