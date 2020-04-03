Амстердам, , 08:53 — REGNUM Представители зонтичной аграрной организации Сельскохозяйственный Коллектив в Нидерландах прервали переговоры с Министерством сельского хозяйства о решении азотного кризиса. По словам фермеров, в ходе «сильно разочарующего» разговора выяснилось, что министр сельского хозяйства Карола Шоутен намерена продавить своё решение кризиса.

В Сельскохозяйственном Коллективе заявили, что на фоне коронакризиса фермерам сейчас не до азотного кризиса. По мнению организации, в результате коронакризиса концентрация азота резко снизилась. Кроме того, её члены указывают на важность продовольственного снабжения, тем более в настоящее время. В Коллективе находят, что министр не готова прислушаться к реальным решениям.

В свою очередь Шоутен выразила сожаление по поводу решения фермеров. По её словам, государство активно поддерживает сельское хозяйство, а предлагамеые её меры идут навстречу пожеланиям аграрного сектора.