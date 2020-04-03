Москва, , 08:52 — REGNUM Некоммерческое партнёрство «Национальный совет торговых центров» обратилось с открытым письмом к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. Предприниматели 2 апреля просят оказать помощь владельцам коммерческой недвижимости.

«Исключительно при вашей поддержке сложившаяся экономическая ситуация может разрешиться без катастрофических, необратимых для бизнеса последствий», — говорится в письме.

В письме говорится, что уже в начале марта торговые центры переживают историческое падение спроса — до 70%. А в связи с объявлением нерабочих дней полностью закрыты магазины розничной торговли. Между тем, отмечают авторы, все торговые центры России строились с привлечением кредитных средств.

В связи с этим от имени профессионального сообщества просят принять следующие меры: включить бизнес по управлению коммерческой недвижимостью в разрабатываемую Министерством экономического развития РФ программу субсидирования 2/3 процентной ставки, а также включить собственников коммерческой недвижимости в перечень участников потребительского рынка, наиболее пострадавших от ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса SARS-CoV-2.