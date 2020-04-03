Вашингтон, , 08:55 — REGNUM В первом квартале 2020 года компания Tesla продала своим клиентам 88 400 электрокаров. Об этом сообщается в опубликованном квартальном отчете компании.

С января по март 2020 года американская компания продала 76 200 экземпляров компактных Model 3 и Model Y, а также 12 200 электрокаров Model S и Model X. По некоторым данным, компании предрекали продажи объемом не более 80 тыс. электрокаров.

В отчете также сообщается, что за отчетный период Tesla на своих производственных площадках выпустила 102 672 электрокара. Как отметили в компании, это «наилучшие показатели за первый квартал».

Напомним, что за первый квартал 2019 года компания Tesla произвела 77 100 электромобилей, а продала из них только 63 тыс.

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