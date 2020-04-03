Москва, , 08:48 — REGNUM Ситуация с распространением нового коронавируса в России в меньшей степени отразится на строительной сфере и сельском хозяйстве. Об этом заявили в пресс-службе Московского кредитного банка, сообщает 3 апреля РБК.

Компании, связанные со строительством и сельским хозяйством, продолжают активно работать даже в период, объявленный нерабочим, так как являются предприятиями непрерывного цикла. Они продолжают занимать деньги у банков.

Резкое ухудшение финансового положения для таких фирм, связанное с продлением выходных, не ожидается, сказал представитель МКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, режим нерабочих дней продлили в России по 30 апреля включительно в целях борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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